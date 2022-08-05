هذا هو الريجيم السحري الذي أفقد محمد ممدوح 16 كيلو في 18يوم.. 3 ملاعق من هذا الشيء مع كوب ماء ساخن اليكم الوصفة

كشف الفنان المصري المعروف محمد ممدوح عن نظام غذائي اتبعه جعله يفقد 16 كليوغراما من وزنه في 18 يوما فقط.

وقال ممدوح إنه خسر 16 كيلو من وزنه في 18 يوما، بسبب نظام صحي يعتمد على الماء فقط يسمى"صيام المياه"، مع استخدام 3 ملاعق من النعناع والعسل في بعض الأحيان.

ويعتمد النظام على الصيام وتقييد كل شيء ما عدا الماء نفسه، حيث إن تجربة صيام الماء في بعض الأحيان يمكن أن تكون طريقة جيدة لزيادة فقدان الدهون، ويتضمن هذا النوع من الريجيم الصيام فترة طويلة، حيث يتخلى الشخص عن أي طعام وبدلاً من ذلك، يعتمد على الماء مع إضافات مثل النعناع والعسل ويمكن الخيار أيضا والليمون.

ويساعد تناول الكثير من الماء ليس فقط فى إنقاص الوزن، ولكن أيضا من تقليل مخاطر الأمراض المتعلقة بزيادة الوزن مثل: أمراض القلب، وضغط دم المرتفع، وزيادة الكوليسترول، ومرض السكري.

عندما لا يتمكن الجسم من الوصول إلى الكربوهيدرات، والتي تعتبر مصدر الطاقة المفضل لديه، فإنه يستخدم الدهون. لذلك، يمكن أن يؤدي الصيام إلى فقدان الوزن لأن الجسم يستخدم الدهون في الجسم للحصول على طاقته.

وفقا لخبراء التغذية، فإن أفضل طريقة لفقدان الوزن هي النزول ببطء، والجمع بين اتباع نظام غذائي صحي ومحاولة تغيير بعض عادات الأكل، مثل تقليل الأطعمة السكرية والوجبات السريعة التي يتم تناولها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

وتشير تقارير صحية أن صيام الماء ليس آمنا للجميع. لذلك فإن الأشخاص الذين يجب عليهم عدم اتباع هذا النظام، هم كبار السن، والذين تقل أعمارهم عن 18، من لديه اضطراب في الأكل ويعانون من نقص الوزن، المرأة الحامل أو المرضعة، من لديه مشاكل في القلب، والمصاب بمرض السكري من النوع الأول.