بعد ضجة زواجها من أبو هشيمة بعقد خلعي.. الفنانةياسمين صبري تفاجئ الجميع بهذه الصورة والجمهور: اتجوزتيه فعلاً!!

نشرت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة في أحدث ظهور لها.

ظهرت ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية أنيقة وفخمة وذلك في أول ظهور لعها بعد ضجة عودتها لعصمة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتفاعل جمهور الفنانة ياسمين صبري مع هذة الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية وتمنوا لها السعادة والنجاح في حياتها.

فيما زادت الصورة من ارتباك بعض المتابعين وتسببت في زيادة شائعات عودتها لزوجها، خاصة وأنها ظهرت بابتسامة عريضة وبإطلالة فخمة ذكرت بإطلالاتها عندما كانت زوجة له وهو ما دفع بعضهم لتوجيه السؤال إليها: اتجوزتيه فعلا؟.

وتصدرت الفنانة ياسمين صبري الترند علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب ظهورها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشمية زوجها السابق من حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.

اعتقد البعض عودتها لعصمته مرة أخري ولكن نفى أحد المقربين من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في تصريحات صحفية الأنباء المتداولة، وأكد أن حفل عمرو دياب كان يضم عدد كبير من النجوم والمشاهير، ولم يحدث أي لقاء بين ياسمين صبري وزوجها السابق.

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت مؤخرا مشاركتها في فيلم صقر المحروسة المتوقع بدأ تصويره الفترة القادمة بعد انتهاء كافة التحضيرات