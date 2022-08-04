بكرش بارز.. إطلالة صادمة للفنانة دنيا سمير غانم صعقت جمهورها.. ماذا أصابها؟!

رغم أن الفنانة دنيا سمير غانم تتمتع بقوام رشيق إلا أنها تُعاني من "الكرش"، والذي يُسبب لها إطلالات مُحرجة في بعض الأوقات.

ويظهر "الكرش" واضحًا في إطلالات الفنانة المصرية دنيا سمير غانم حينما ترتدي الفساتين الضيقة.

واكتسبت الفنانة دنيا سمير غانم الوزن الزائد بعد زواجها وولادتها مما جعلها تبدأ في اتباع حمية غذائية قاسية والإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

من جانب آخر، كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل أغنية "اليوم في مصر مابيخلصش" التي كانت ضمن حملة ترويج السياحة في مصر، قائلة: "لما قالولي على الأغنية كانت كلماتها اتكتبت خلاص وجاهزة .. وعجبتني فيه انها معمولة لمصر والسياحة .. وكلماتها مش تقليدية".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، : "كلماتها بسيط والأغنية كانت بتتكلم عن حياتنا الطبيعية كمصريين، واللحن بتاعها كان فرفوش .. فتشجعت الصراحة إني أغنيها".

وأضافت الفنانة أن الأغنية كانت مسئولية على كل المشاركين فيها، معقبة: "كل الناس اللي اشتغلت فيها سواء المُلحن، أو الكاتبة أو الموزعين أو المخرج تعبوا جداً لأنهم صوروا في أماكن كتيرة".

وأشارت إلى أنها صورت الأغنية في 3 أماكن وهما: القاهرة، والجونة، والساحل، مشيرة إلى أن شارك معهم العديد من الانفولونسر من الدول العربية، معقبة: "كانوا مبسوطين جداً، والأغنية كانت جميلة فعلا ..

وأنا بصور كنت مبسوطة ومن قلبي عايزة الناس تيجي مصر، لأن بلدنا جميلة وعندنا أماكن كتيرة أوي حلوة احنا كمصريين ممكن منكونش عارفينها".

وعقبت الفنانة: "لما اتعرضت عليا الأغنية مترددش لحظة .. أنا مبترددش لأي حاجة فيها مصر .. ومحتواحها كان حلو جداً وشبابي ... وكان فيها روح مفيش أغاني وطنية اتكلمت فيها قبل كده".

واستطردت: "بحضر حاجات كتيرة للفترة الجاية، ومن أهم الحاجات اللي مركزة فيها حالياً هي المسرحيات .. عايزة أرجع فكرة المسرح تاني".