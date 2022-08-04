أتتذكر الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز ؟! لن تصدق هذه الأسرار الصادمة عن حياتها الشخصية وأين اختفت!!

بعد غياب طويل تنقلت خلاله من بلدٍ لآخر ، عادت الفنانة الشهيرة لبنى عبد العزيز لتكشف العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية.

وأكّدت الفنانة خلال تصريحات صحافية أن بعض الجمهور يظن أنها ليست مصرية وتتحدّر من أسرة إنكليزية، وهذا منافٍ للحقيقة، مؤكدة أنها تعتز بمصريتها.

وأشارت إلى أنها لا تدخّن، وهو ما يتعجب منه البعض، وأنها ما زالت تحتفظ بعادات وتقاليد نجوم الزمن الجميل، هذا الى جانب نشأتها في أسرة مُحافظة.

وقالت الفنانة لبنى عبد العزيز: "أنا دقة قديمة جداً واللي ربتني جدتي، وحتى الآن متغيرتش إطلاقاً، ولما رجعت من أمريكا... الناس كانت بتستغرب إني مبشربش سجاير... كانوا فاكريني خواجاية، وميعرفوش حقيقتي إني محافظة ومتديّنة، وبعتز بمصريتي الغالية... في حاجات الناس متعرفهاش عني".

وأضافت خاتمة: "مبعرفش أتظاهر بحاجة غير شخصيتي... أنا بعرف أحب الناس أوي، وبحب ربنا قبل أي حاجة... الناس قالوا أمي أمريكية وأبويا إنكليزي...

كل دا كلام مش صحيح بالمرة... كله كلام فارغ... باتمنى من ربنا أن يكون في مستقبل مُشرق لبلدي، وأن جائحة كورونا تنتهي ومترجعش تاني، وربنا يحفظنا كلنا من هذا الفيروس والوباء اللعين".