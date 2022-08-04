لأول مرة في نهاية عام 2022..المنجمة الشهيرة ليلى عبداللطيف ..تفجر توقعات نارية جديدة مخيفة ارعبت الجميع .. وهل تتحقق مثل سابقتها.!!

كشفت المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن سلسلة من التوقعات الجديدة لنهاية عام2022، عبر شاشة قناة الجديد اللبنانية مع الاعلامي نيشان.



وقالت العرافة الشهيرة أن “الفرج قادم لأغلب الموظفين” و “أزف البشرى للعسكريين بإقرار رفع الرواتب والأجور في العام المقبل”.

وأضافت “الدولار أمام قفزة جنونية ثانية.. “55 وما فوق” حتى تثبيت سعر الليرة بعد شهر 5″.

وأشارت إلى أن “لبنان سيشهد إحباط محاولة

إغتيال وحداداً في الطائفة المسيحية”.

ولفتت إلى أنّ “لبنان رح يرجع يضوي بأيادٍ فرنسية”.



وقالت إنّ “غياب الرئيس سعد الحريري استراحة محارب وهو عائد بقوة وأرى صورة تجمع سعد وبهاء الحريري مع نجيب ميقاتي في لقاء مصالحة”.



وتابعت: “سنسمع من جديد “شكراً قطر” ووجوه سياسية مألوفة ستغيب عن الساحة”.

وأضافت أنّ “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيكون صاحب الكتلة النيابية الأكبر مسيحياً ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيكون له كتلة وازنة في المجلس”.



كما جاء في توقعاتها :”هنيبعل القذافي سيخرج قريباً من لبنان والرئيس نبيه برّي في قلب هذا الحدث بدور إيجابي”.



وعن معركة رئاسة الجمهورية المقبلة أشارت إلى وجود إسمين لرئاسة الجمهورية هما رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.



وقالت إنّ هناك “بشرى سارة للسوريين من الرئيس السوري بشار الأسد”.

وقالت إنّ “هناك أجساماً غريبة سريعة نراها تتجول في الهواء في إحدى الدول”.

وتحدثت عن “هزة أرضية في مصر تصل ارتداداتها إلى الأراضي المحتلة تسبب حالة من الذعر”.