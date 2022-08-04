النجمة المصرية ياسمين صبري تعشق الأرض التي يمشي عليها أحمد أبو هشيمة.. ما فعلته في حفل عمرو دياب فاجأ الجميع!

على الرغم من مضي أكثر من شهرين على طلاق الفنانة ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة ، لكنهما ما زالا حديث رواد السوشيال ميديا.

وكشفت مصادر مقربة من الطرفين، عن تفاصيل أول لقائهما بينهما وجهًا لوجه، وذلك في الحفل الذي أحياه الهضبة عمرو دياب السبت الماضي في الساحل الشمالي.

وأوضحت المصادر أن ياسمين صبري ظلت تلاحق أبو هشيمة بنظرات الإعجاب خلال الحفل رغم انفصالها عنه.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء تؤكد عودة الفنانة ياسمين صبري لطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد أن أكد الكثيرون رؤيتهما معاً في حفل للفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي.

وأكدت مصادر صحافية أن تلك الأنباء لا صحة لها، وأن جميع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، كما أنهما لم يلتقيا من الأساس في حفل لعمرو دياب وما تم تداوله مجرد شائعات.

وكان انفصال ياسمين وأبو هشيمة قد تم في شهر أيار/ مايو الماضي بعد زواج استمر قرابة العامين، حيث أكد الاثنان أن قرار الانفصال تم في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظة الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما للود تجاه الآخر.