جوزي بقوة الحصان جمعني مع ضرتي في غرفة واحدة وأنا عاوزة أكتر أعمل إيه ؟؟.. رد صادم من هبة قطب على متصلة جريئة.!!

تتلقى الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الزوجية أسئلة غريبة ومحرجة من حين إلى آخر وتجيب عليها عبر برنامج بوضوح الذي يقدمه الإعلامي عمر الليثي على فضائية الحياة.

وفي احدى الحلقات، وجهت سيدة متزوجة سؤالاً غريباً إلى هبة قطب قالت فيه: «زوجي قوي بيجمعني مع ضرتي أثناء العلاقة أعمل إيه؟».

وأشارت المتصلة إلى أن زوجها يهددها بالطلاق في حال عدم موافقتها على طلبه.

وردت الدكتورة هبة قطب قائلة: “اوعي تقبلي دا شيء حرام ، ربنا سماها خلوة شرعية، وأي شىء تاني ربنا هيحاسبك عليه”.

وتحرص هبة قطب عبر البرنامج وصفحاتها على مواقع التواصل على تقديم معلومات طبية الغرض منها التوعية وتوجيه السلوك لدى الرجال والنساء بالشكل الصحيح.