هذا ماكان يخشاه حسام حبيب .. حقيقة خطوبة شيرين عبد الوهاب تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. هوية الزوج ستصدمكم !! صور اولية

بعد أيام من قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بكشف أسرار حياتها السابقة مع حسام حبيب ضجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار فاجأت الجمهور إذ تتحدّث عن خطوبة الفنانة شيرين عبدالوهاب من السيناريست تامر حبيب.

وزعمت الضجة خطوبة شيرين من الفنان تامر حبيب بعد أن انتشرت صورة للمطربة برفقة السيناريست، وعلق المتابعون أن هذا ماكان يخشاه زوجها السابق حسام حبيب

وبعد تداول الصورة، اعتبر الجمهور أن هذه صورة من حفل زفاف سري، وهو ما يظل حتى اللحظة أمراً غير مؤكّد، ومجرد تداولات.

وبدا على شيرين عبد الوهاب في الصورة برفقة تامر حبيب الوزن الزائد، وظهرت في الصورة بدون مكياج، مرتدية جاكيت طويل من اللون الأسود

.وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب موخرا برفع دعوى ضد حسام حبيب ووالدة، لتتفاجا أيضا بقيام طليقها برفع دعوى ضدها.