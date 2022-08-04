أحرقت قلب طليقها أبو جبل.. خطوبة سمارة يحيى من نجم كبير تهز مواقع التواصل الإجتماعي.. تفاصيل الحقيقه كاملة

في مفاجأة غير متوقعة أصبحت سمارة يحيى طليقة محمد أبوجبل حارس مرمى المنتخب المصري ونادي الزمالك، حديث مواقع التواصل بعد أنباء ارتباطها من جديد.

وكشفت الأنباء المتواترة عن حمل الأميرة سمارة يحيى طليقة حارس المنتخب المصري "أبو جبل".

وقد اشتعلت هذه الأنباء بعد ظهورها الكثيف على إنستغرام، بعد فترة من الانقطاع، جراء أزمتها مع زوجها، والتي أكدها اللاعب في لقائه الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي

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كما ضجت مواقع التواصل أيضاً بأخبار تزعم خطوبة زوجة أبو جبل من فنان معروف بعد طلاقها منه وهي أنباء نفتها مصادر مقربة من أبو جبل، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأنها مجرد شائعة من ضمن الشائعات التي تُطلق عليه.

وكانت سمارة خرجت عن صمتها لترد على تصريحات زوجها بشأن أسرار ومشاكل حياتهما الزوجية التي كشفها علناً خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة cbc الفضائية، في وقت سابق.

وكتبت سمارة يحيى: "سلام عليكم .. من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخصي، وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين،

لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري، توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة".