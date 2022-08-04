علامات الساعة تظهر لا محال .. وضعت كاميرا مُراقبة سرية فـي غُرفة نوم إبنتها بعـدما شكت بهذا الشيء وخروج صوت شاب من الغرفة وعندما شاهدتها كانتْ الصدمة قاتلة.!! (شاهد فيديو)

من الواضح أنه ليس من الطبيعي وضع الكاميرا في غرفة نوم طفلك. ومع ذلك، اختارت هذه الأم الأمريكية، آشلي ليماي، شراء واحدة وتعليقها في غرفة نوم بناتها.



مخاوف طبية

تعيش آشلي ليماي مع زوجها وبناتها الأربع في ولاية ميسيسيبي. يحب الأطفال ارتداء ملابس الحفلات واللعب والجري في جميع أنحاء المنزل. ومع ذلك، فإن الأسرة تواجه مشاكل.

لدى إحدى البنات تاريخ طبي سيء للغاية. الفتاة الصغيرة، البالغة من العمر أربع سنوات فقط، تعاني أحيانًا من نوبات تشبه السكتات الدماغية.

الشراء



كان هذا أيضًا سبب اختيار ليماي لشراء الكاميرا. غالبًا ما تضطر الأم إلى العمل في المساء وكانت تفضل مراقبة بناتها في غيابها. لذلك بمجرد أن رأوا الكاميرا معروضة للبيع يوم الجمعة الأسود، لم ينتظروا ثانية واحدة.

تطور غريب

بمجرد تثبيت الكاميرا، حدث شيء لم يتوقعوه. سمعت ابنتهما أليسا البالغة من العمر ثماني سنوات، والتي تشترك في غرفة نوم مع شقيقتيها، بعض الأصوات الغريبة القادمة من غرفة النوم وقررت إلقاء نظرة.



بمجرد دخولها إلى الغرفة، سمعت أليسا صوتًا ذكوريا غريبًا. ذهبت الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات للبحث عن الصوت.

قامت بتفتيش الدببة والدمى المنتشرة في جميع أركان الغرفة. ثم بدأ الصوت الغريب بالصراخ والصياح بأشياء غريبة، مما أثار ذعر أليسا.



خطوة للأمام

تغير الصوت إلى لحن هادئ. ثم عاد ليتحول مجددا إلى صوت يحاول إقناع الفتاة بقول أشياء مروعة عن والدتها.

يجعل المخترق الأمور أسوأ من خلال تشجيع الطفلة البالغة من العمر ثماني سنوات على قلب المنزل رأسًا على عقب.

عندما قال المخترق أنه أسوأ كوابيسها، تصاب أليسا بالذعر وتغادر الغرفة.



التواصل مع الشركة المصنعة

أخيرًا، علمت أشلي بما حدث لابنتها. شاهدت الفيديو على التطبيق الذي يأتي معه وجرت بسرعة إلى المنزل بأسرع ما يمكن بعد سماعها للصوت الغريب.

قررت العائلة التواصل مع الشركة المصنعة بعد أن أدركت أن المخترق كان يستهدف الأطفال الصغار.

لم تقدم أي اعتذارات

بعد محاولات عديدة، تمكنوا أخيرًا من الاتصال بالشركة. لكنهم لم يسارعوا إلى تحمل المسؤولية. وفقًا للشركة،

يجب على الوالدين اختيار كلمة مرور أكثر أمانًا. ومع ذلك، قررت الشركة، حسب ما قالوه، أن تأخذ القضية بجدية أكبر لضمان عدم حدوثها مرة أخرى.



من الصعب النسيان

شيء واحد مؤكد. ليست التكنولوجيا الجديدة اليوم مصدرا للراحة فحسب، بل تعتبر أيضا مصدرا للخطر أيضًا. لن تنسى هذه العائلة بالتأكيد ما حدث قريبًا.