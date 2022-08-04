انت الان تتابع خبر وأخيراً.. الكاميرات تدخل قصر العجائب التي تعيش فيه الفنانة مي عزالدين حياة الملكات والأميرات!! غرفة نومها ستدهشك!!والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت مي عز الدين من اعتلاء النجومية من جديد بعد عودة قوية لها في دراما رمضان 2022، عبر مسلسل جزيرة غمام والذي سرد قصة مشوقة للصراع بين الخير والشر.

والنسبة لحياتها الشخصية فقد ظلت لغزاً لا يعلمه كثيرون، ولكن مؤخراً تمكنت الكاميرا من توثيق لقطات من داخل بيتها الفخم.

ونلاحظ أن النجمة المصرية مثلها مثل الكثير من النجمات اللواتي تستهويهنّ حياة البذخ والرفاهية.

غرفة نوم مي لا تخلو من الرومانسية

لاحظنا أن المكان المفضل لـ مي عز الدين في المنزل هو غرفة النوم التي تحرص على التقاط صور "السيلفي" في داخلها، حتى أصبح الجمهور يحفظ تفاصيل غرفتها المليئة بالدمى، إذ تبدو الأجواء فيها طفولية ولا تخلو من الرومانسية أبداً.

غرفة جلوس بنفسجية

لعشاق غرف جلوس باللون البنفسجي يمكن ملاحظة الغرفة الخاصة بالنجمة مي عز الدين والتي يسودها طراز راقٍ، والتي تحتوي على ديكور وأثاث غاية في الفخامة، يبرز في وجود شمعدان باللون الأسود.

غرفة جلوس ثانية باللون الأبيض

يحتوي منزل مي عز الدين على غرفة جلوس ثانية يطغى عليها اللون الأبيض، وهو لون ناصع ونقي، يبعث الراحة والأمل والتفاؤل، ويمتلك خاصية انعكاس جميع الألوان والتقاط الضوء.

كما أنه مثالي لزيادة الإيحاء بأن مساحة المكان أكبر من الواقع. هذا اللون مثالي للمنازل العصرية، ويبدو أن مي عز الدين خصصت هذه الغرفة بهذا اللون لتكون لها مكان للراحة بعد يوم تصوير طويل.

يتميّز الديكور بجدران تزدان بتصاميم جبسية، تمّت تغطية بعضها بورق جدران، أما الأسقف فهي مدهونة بأسلوب عصري.