الفنانة نيللي كريم كما لم تروها من قبل ظهور مختلف تماماً عن السابق وتعليق مفاجئ من الفنانة يثير حيرة الجمهور

في الموسم الرمضاني المقبل 2023 لأول مرة في تاريخها مسلسل صعيدي، سيكون من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

وتابعت : مازال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليًا مشاهدي في مسلسل روز وليلى، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل. ومن ناحية أخرى، تعيش نيللي كريم حالة من النشاط الفني هذه الفترة حيث تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلمين وهما ليلة الحنة مع كاملة أبو ذكري، و، إنتاج محمد حفظي، ويشاركها البطولة محمد فراج وتدور أحداثه حول فرقة كرة قدم للمكفوفين. وقدمت نيللي كريم في الموسم الرمضاني الماضي 2022 مسلسل فاتن أمل حربي، والذي ناقشت به أزمة قانون الأحوال الشخصية، وضم العمل عدد من النجوم أبرزهم

، وفادية عبدالغني، وهالة صدقي، ومحمد ثروت، وآخرين، والعمل كان من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.