الزمن لا يرحم احداً .. أتذكرون عبلة في فيلم «حنفي الأبهة» مع عادل إمام.. شاهد كيف ذبل جمالها بعد غدر السنين!

واحدة من جميلات السينما المصرية التي ذاع صيتها في السبعينات والثمانينات، واشتهرت بدور عبلة في فيلم “حنفي الأبهة” مع الزعيم عادل إمام وتعاونت خلال مشوارها الفني مع كبار المخرجين والنجوم.

وظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي مؤخراً وذلك عبر صورة أسرية لها رفقة شهد أبنة شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزي.

ونشرت شهد لقطة تجمعها بالفنان هدى رمزي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وعلقت على الصورة قائلة: «عمتي القمر».

وبدت هدى رمزي في الصورة بملامح مختلفة تماماً صدمت الجمهور حيث زاد وزنها بشكل كبير وظهرت علاى ملامحها علامات التقدم في السن لدرجة أن البعض لم يتعرف عليها أبداً ولم يصدق أنها هي.

يُذكر أن الفنانة هدي رمزى كانت قد قدمت مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال المهمة، لكنها قررت اعتزال الفن تمامًا والابتعاد عن الأضواء والظهور منذ فترة كبيرة.

واعتزلت الفنانة هدى رمزي العمل الفني في عام 1993، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون.

وقدمت هدى رمزي 29 عملًا بين السينما والتليفزيون، من أشهرها: "حنفي الأبهة، وجري الوحوش، وبئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان، الرداء الأبيض"، ومسلسلات: "أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق".