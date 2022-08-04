صدمة تهز المصريينً ..ماسبب إيقاف برنامج كلمة أخيرة لـ لميس الحديدي؟!.. الاعلامية أعلنت الخبر المفاجئ على الهواء مباشرة واكدت هذا الأمر !!

انصدم الجمهور العربي بعد أن اقدمت الاعلامية لميس الحديدي على إيقاف برنامجها الشهير كلمة أخيرة.

وبعد التاكد تبين أنه موعد الاجازة السنوية للإعلامية وجميع الكادر، على أن تبدأ من أغسطس حتى مطلع شهر سبتمبر.

وقالت الاعلامية أن حلقة اليوم "حلقة يوم الثلاثاء السابق" من برنامج " كلمة أخيرة " ستكون الأخيرة في هذا الموسم.

وقالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON : أستأذنكم أنا وزملائي في برنامج " كلمة أخيرة" أن تبدأ إجازتنا السنوية المعتادة اعتباراً من هذا الأسبوع، وعلى مدار شهر أغسطس، على أن يعود البرنامج مرة أخرى مطلع سبتمبر.

وختمت حديثها بانها بصدد اعادة كل ماسيتم تداوله عقب الاجازة: "دي الإجازة السنوية الي بناخدها في أغسطس من كل عام، أتمنى للجميع أن يسعد بالإجازات ولن نترككم على مدار شهر أغسطس، .

وسوف يتم إعادة أهم حلقات الفن وأهم النجوم والرياضة والثقافة والموسيقى، والحوارات التي أجريت في هذا المجال على مدار حلقات الموسم الثاني".