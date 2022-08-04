ظهور موجع ومحزن للزعيم عادل إمام بين أحضان شقيقه !! التجاعيد تملأ وجهه وحركة عيونه أبكت الجمهور - صورة

انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة محزنة للفنان المصري عادل ظهر فيها والتجاعيد تملأ وجهه وبلامح باكية للزعيم.

وتقبل جمهور الفنان المليوني على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة بشيء من الحزن سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

يأتي ذلك بعد أن كشف المنتج عصام إمام، شقيق النجم عادل إمام، سبب غياب الزعيم عن حضور حفل زفاف ابنته فرح الذي أقيم أول أمس.

وقال : ابنتي فرح تفهمت موقف الزعيم من عدم حضور زفافها، لأننا خشينا عليه من إصابته بكورونا والحمد لله لم يصب بها منذ الجائحة، وهي وزوجها ذهبا له قبل يومين من الزفاف وقضا معه يوم كامل.

وأضاف: جائحة كورونا غير طبيعية وكل بيت فيه حالة أو اتنين وعندما دعيت ولاد خالتي في منزلنا مؤخرًا البيت كله أصيب بكورونا، وطبعًا قاعة الفرح كانت مغلقة والناس كتير وفضلنا عدم حضور الزعيم.