ماحقيقة وفاة أميتاب باتشان يثير الهلع ويحزن الجمهور الهندي.. ووصيته الأخيرة صدمت كل المسلمين.!!

أثار الفنان الهندي أميتاب باتشان، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد تداول رواد السوشيال ميديا، خبر وفاة النجم أميتاب باتشان، في أحد المستشفيات الخاصة بالهند.



وقد نشرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “شائعة” وفاة نجم بوليوود القدير أميتاب باتشان ، الذي يعد كبير الدراما السينمائية، وانتشر الخبر مصحوباً بصورة واحدة له على فيسبوك.

وتظهر الصورة المتداولة على الموقع أميتاب باتشان وهو مستلق في كفنه ، بينما نشاهد ابنه الممثل أبهيشيك باتشان مهرولاً وسط الحشود إلى المستشفى.



وفي تغريدة حديثة كان شاركها أميتاب باتشان مع جمهوره، أعلن عن اتخاذه قرار التبرع بأعضاء جسده بعد وفاته وارتداء الوشاح الأخضر الذي يشير إلى دعمه لقضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهو ما صدم جمهوره من المسلمين، حيث تعتبر من الأمور الغير مرغوب بها في الشريعة الاسلامية.



وهي الخطوة التي وصفها أميتاب باتشان بكونها وفاء للأجداد وتكريما لهم ولحلول بركتهم الأبدية على العالم، حسب التغريدة.