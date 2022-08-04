صـدمة تهز الأردن وتُبكي الأردنيين... أنكشـاف الديانة الحقيقة لـ الوليد مقداد نجم طـيور الجنة والّتي أخفـاها عن والديـه وزوجته و أبقائها سراً.!!

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من هو الوليد مقداد ؟

الاسم باللغة الإنجليزية : Waleed Miqdad .

تاريخ ميلاد الوليد مقداد : 30 ديسمبر 1999 .

عمر الوليد مقداد في 2020 : 21 سنة .

محل الميلاد : ولد في الأردن .

جنسية الوليد مقداد : أردني .

طول الوليد مقداد : 180 سم .

وزن الوليد مقداد : 79 كجم .

ديانة الوليد مقداد : مسلم .

البرج الفلكي : هو برج الجدي .

المؤهل الدراسي / العلمي : إدارة الأعمال الدولي .

زوجة الوليد مقداد : نور غسان .

متى بدأ مشواره الفني : بدأ مشواره الفني عام منذ أن كان طفلا في الرابعة .