فنانة وحيدة رفضت العمل مع الزعيم عادل امام.. لن تصدقوا ماذا فعل الفنان عندما علم بالأمر !! صورة

رفضت هذه الفنانة التمثيل في مسلسل "فلانتينيو" للزعيم عادل إمام والذى يشارك به خلال الماراثون الدرامي في رمضان لعام 2019.

أنها الفنانة ألفت إمام وبررت ألفت السبب وقتها أن سبب رفضها للعمل في هذا المسلسل يعود إلى عدم اكتمال الحلقات والورق، قائلة: "الزعيم عادل إمام على عيني وراسي لكنى لا أرغب في تكرار تجربة مسلسل فى "اللا لا لا ند".

حيث استمرت ألفت في تصوير مشاهد "اللا لا لا ند" حتى يوم 29 رمضان لعدم اكتمال السيناريو والحلقات قبل البدء في تصوير العمل، مؤكدة أن ذلك كان مجهدا وصعبا عليها.

وأضافت: "مش متعودة على دا وعملت مع كتاب كبار ومخرجين عظام وكنا ننتهي من العمل قبل رمضان فيأخذ المونتاج والموسيقى والنجوم حقهم فليه أجرى لقد تربيت على يد من يعطون لكل شيء حقه، وحاولت أجارى الجو السائد ولكنى مش قادرة".

وفي رد فعل الزعيم فقد تجاهل موقف الفنانة الفت امام من رأيها في عدم مشاركتها له في المسلسل، في حين اعتبر متابعون ان ذلك رد غير مباشر من الزعيم.