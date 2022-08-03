هل تتذكرون بطلة فيلم فول الصين العظيم؟؟ تشعل المواقع بصورة لها مع اولادها وزوجها.. لن تصدقوا كيف علق محمد هنيدي بعد أن تغيرت كلياً !!

خطفت التايلاندية "لي" قلوب المصريين جميعًا في فيلم "فول الصين العظيم"، وبالرغم من مرور أكثر مدة طويلة على عرضه إلا أنه بقى راسخًا في عقل الجمهور المصري

وقد انتشرت مؤخرا صورا للبطلة "لي" والتي يكون اسمها الحقيقي "كاميلا".

حيث أشعلت “لى” المواقع بنشر صور جمعتها بزوجها و ابنتيها، وقد علق البعض على تغير ملامحها بشكل كبير بعد أن زاد وزنها قليلا، بينما جاءت احدى التعليقات: "الحقوا يا جدعان ‫‏لى اتجوزت وخلفت".

حتى ان النجم محمد هنيدى أعلن الخبر على صفحته الرسمية بـ "فيس بوك "، وجاءت التعليقات الكوميدية على بوست هنيدى، فقد علق احدهم: "انت فى حالو وهيا فى هالو"، و "خــ اينة يا لى" و "حد يضيع دى من ايده يا موهى البت كانت شرياك وبتحبك ومش هتقولك عاوزة شبكة وشقة جدها كان هيقعدك عندهم ".

و كان أداء لي للدور بطريقة عفوية وجذابة إحدى عوامل نجاح الفيلم، وبالرغم من أنها كانت من المشاركات الأولى لها في فيلم غير ناطق باللغة التايلاندية، إلا أن بطلة الفيلم التايلاندية كامالا نالت إعجاب الجماهير