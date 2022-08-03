لن تصدق ما فعلته شيرين عبد الوهاب بحسام حبيب بعد تقديمه البلاغ ضدها.. وردة فعل الاخير صادمة!!

بعد تقدّمه ببلاغ الى النائب العام يتهمها فيه بالسب والقذف، حذفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كل صور طليقها الفنان حسام حبيب.

كما وألغت شيرين متابعته عبر حسابها في "إنستغرام. وبدوره قام حسام بالمثل حيث حذف صوره معها.وتضمن البلاغ الذي قدمه حسامما قالته خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه لميس الحديدي على قناة ONE

، وهي التصريحات التي رأى أنها تضر بسمعته وتشهّر به.حيث قالت: "كنت بجمّل صورته، بس عشان يغور وأرتاح منه، عربيتي المرسيدس كانت باسمه واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي".

وفي المقابل، استمعت النيابة العامة لأقوال الفنانة شيرين عبدالوهاب، بشأن البلاغ الذي زعمت فيه تعرضها لعملية نصب، بدعوى أنها فوجئت بتسجيل كل أوراق سيارتها الخاصة باسم طليقها، .

والذي لم يسدد لها المبلغ المستحق بعد انفصالهما.وطالبت بوقف إجراءات التعامل مع السيارة في وحدة مرور مصر الجديدة، الى حين الانتهاء من التحقيقات.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد تقدّمت بـ3 بلاغات أخرى، ضد حسين حبيب، والد طليقها، متهمةً إياه بـ"السب والقذف" عبر حسابه في "فيسبوك".