منة عرفة تحرق قلب محمود المهدي وتثير غيرته بشدة بعد طلاقها منه للمرة الثالثة.. لن تصدق ما فعلته؟! – صورة

اثارت الممثلة المصرية الشابة منة عرفة الجدل لدى جميع المتابعين، وذلك بعد أن غيّرت الكثير من شكلها على أثر طلاقها من محمود المهدي.

كما وثّقت عرفة عدة مقاطع فيديو أثناء تواجدها في أحد الصالونات، حيث اعتمدت لون شعر مختلف عن لون شعرها الأسود، واختارت اللون البني المحمر، مستعرضةً جمال اللون وحيويته في لقطات متعددة.

الجدير بالذكر ان إطلالة منة عرفة الجديدة حظيت باهتمام من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بها، وقال البعض منهم أنّها بهذه الطريقة، تحاول أن تثير غيرة طليقها محمود المهدي.