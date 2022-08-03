نجم ليفربول محمد صلاح ينبهر من أحد معجبيه.. ما فعله لفخر العرب لا يصدق؟!

قام محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي بنشر صورة جديدة له، عبر خاصية استورى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث ظهر محمد صلاح في الصورة وهو منبهر من عمل أحد معجبيه الذي حول مبنى بأكمله للوحة فنية مرسومة عليها صورته ما اثار اعجاب متابعيه.الجدير بالذكر ان محمد صلاح قاد فريقه ليفربول للتتويج بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة السادسة عشرة.

، وذلك بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ستاديوم، حيث سجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر ليقود فريقه للتتويج باللقب الأول في الموسم الجديد بإنجلترا.