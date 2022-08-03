«أستاذ عادل لو سمحتي».. عندما أحرج الزعيم مذيعة شهيرة على الهواء.. رد فعلها الجريء لم يتوقعه أحد.. فيديو محرج للغاية

دائمًا ما يبحث الكثير من الجمهور عن أخبار زمن الفن الجميل، ويشعر بالحنين إلى ذكرياته ومشاهدة لقاءات جمعت نجوم هذه الفترة، وحكاياتهم مع بعضهم البعض.

ونستعرض اليوم موقفاً أحرج فيه الزعيم عادل إمام الإعلامية سلمى الشماع مذيعة التلفزيون المصري.تعذّر تشغيل الوسائط.

وأجاب «الزعيم» عن هذا السؤال إجابة كوميدية، إذ قال لها «هو كوميدي على كشري»، لترد عليه المذيعة «لو فضلت أضحك كدة مش هعرف أكمل البرنامج»، ليسمح لها عادل إمام بالحديث بجدية حول أسئلتها، ويؤكد لها عدم المزاح مرة أخرى،

ولكن بمجرد أن بدأت حديثها مرة أخرى قاطعها «عادل» مرة أخرى موجهًا لها سؤال «هو أنا هفضل ماسك البتاع دا على طول» في إشارة منه إلى الميكروفون الذي يجري به الحديث، لترد عليه «الشماع» بالإيجاب.

من بعدها، قررت سلمى الشماع تغيير دفة الحديث، لتسأله عن طموحاته القادمة، فأجابها عادل إمام بأنه يتمنى أن يكسب شهادة استثمار تقدر بـ10 آلاف جنيه «الواحد يبقى قاعد في بيتهم ويكسب 10 آلاف جنيه».

وهنا تحاول المذيعة أن تجعله يتابع حديثه فتسأله عما سوف يحدث له إن امتلك هذا المبلغ وشعوره وقتها، ليرد «إمام» إجابة ساخرة «سيكون شعور أخوي».

أما عن اختيار عادل إمام لأدواره، فأوضح أنه يحب ألا يتواجد لمجرد التواجد فقط، بل ينتقي الأدوار التي يراها جيدة، وتستمر سلسلة إحراجه لـ«الشماع»، بعدما سألته هل يعتمد على نوع كوميديا الحركة أم الموقف، ليجيبها أن هذا التصنيف خاطئ من الأساس، لتقاطعه المذيعة «لأ في أنواع» ضاربة له أمثلة

، ليتمسك عادل إمام برأيه أكثر ضاربًا لها مثال بدور «بهجت الأباصيري» في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مؤكدًا أنه كان يعتمد على المواقف، ولكن لأن «بهجت» مازال شابًا، فكان يتحرك كثيرًا، والحركة ساعدته على الكوميديا.