فنانات شهيرات رفضن الزواج من الدنجوان رشدي أباظة رغم وسامته الشديدة.. الأسماء ستصدمكم!

رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية وفتي أحلام الفتيات على مر الزمان الذي أشتهر بعلاقاته النسائية المتعددة وتزوج 5 مرات من داخل الوسط الفني ومن خارجه وقع في حب عدة نجمات لكنهن رفضن الزواج منه لأسباب مختلفة.

شاركت الفنانة ماجدة الفنان رشدي أباظة في عدة أفلامها منها المراهقات وحواء على الطريق وفيلم نادر حمل أسم " دنيا البنات " ، ووقعت قصة حب بين ماجدة ورشدي وتقدم لخطبتها

ولكن عائلتها رفضت لتعدد علاقاته النسائية ولم تتزوج " الصباحي " سوى مرة واحدة وكانت من الفنان إيهاب نافع ، ولم تستمر هذه الزيجة طويلا بسبب الغيرة وفقا لما أكدته أبنتها غادة نافع .

يسرا عام 1980 أنتج فيلم " بياضة " ، من بطولة رشدي أباظة ويسرا التي كانت في بداية مشوارها الفني ، وفي الكواليس دارت قصة حب بين الثنائي ولكنها اعتذرت في النهاية عن الزواج لكونها أصغر من ابنته قسمت .

هند رستم ملكة الإغراء التي شاركت مع رشدي أباظة في أحد أهم الأعمال السينمائية " صراع في النيل " ، تقدم لخطبتها ولكنها رفضته وفضلت عليه الدكتور محمد فياض ، على حد قول أبنتها الوحيدة .

رستم تزوجت مرتين الأولي من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة والثانية من فياض عام 1961.

بديعة مصابني شاركت في العديد من الأفلام الكلاسيكية حتى أصبحت أحد الوجوه المألوفة ، رفضت الزواج لفترة طويلة بسبب عقدة من والدها الذي كان يعاملها بقسوة شديدة بعد اشتراكهما معا في فيلم " الزوجة رقم 13 " حاول أباظة إقامة علاقة عاطفية معها ولكنها صدته ورفضت خيانة صديقتها الفنانة سامية جمال .

سميحة توفيق ممثلة مصرية من مواليد محافظة الفيوم ، اكتشفها الفنان يوسف وهبي ورشحها للعمل بالسينما اشتهرت في خمسينات القرن العشرين بأدوار الإغراء ، تنافس على حبها والزواج منها كل من رشدي اباظة والفنان فؤاد المهندس ولكنها لم تتزوج أيا منهما .

سميرة توفيق فنانة لبنانية ، كانت في الستينيات رمزا للأنوثة والجمال ، لم تحترف الفن بمصر ، وجذبت أغلبية الفنانين المصريين المشاركتها في أفلام لبنانية من بينهم كمال الشناوي ورشدي أباظة .

قمة حب رشدي وسميرة بدأت خلال تصوير فيلم بدوية في باريس ، حيث اعترف رشدي بحبه لسميرة ، ولكن عائلتها رفضت هذا الزواج .

وعن هذه العلاقة قالت " سميرة " في تصريحات تلفزيونية بعد سنوات طويلة من رحيل أباظة ، " ما صار هناك نصيب ، أنا من عائلة محافظة كتير ولذلك لم نتفق على الارتباط " .