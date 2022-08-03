أصبح هيكل عظمي.. ظهور مفزع ومخيف للفنان الكبير صلاح السعدني والجمهور مصـدوم!!.. ماذا حدث له.!! (صورة)

منذ ابتعاده عن الوسط الفني قبل سنوات تطارد شائعات الوفاة الفنان الكبير صلاح السعدني الذي تصدر محركات البحث التريند مؤخراً، عقب تداول شائعات وفاته مجدداً بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.



ونفى أكرم السعدني نجل شقيق الفنان القدير في منشور له على حسابه الشخصي في فيسبوك، أن كل ما تردد عن ذلك هو محض شائعات، نافيًا صحة ما تردد عن وفاة شقيق والده صلاح السعدني.

وكتب أكرم السعدني في منشوره: «ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر، ويديم عليك نعمة الصحة، العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر، أول وأهم معلم لنا في طفولتنا أنا وشقيقتي هالة».



وكان آخر ظهور للفنان صلاح السعدنى العام الماضي فى عيد ميلاده الـ 77 حيث أعاد الفنان احمد السعدنى نشر صورا لوالده وهو يتصفح إحدى المجلات داخل حديقة منزله، معلقا عليها بقوله: "كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

وعلق أحمد السعدنى على الصورة أيضا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "أبويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير.. بس أنا صورته بالعافية"، متابعًا: "قلت له أنت واحش ناس كتير عايزين يتطمنوا عليك.. صحيح أنا اللي دفعت التمن بقفا مُعتبر بس كله بيعدي.. صباح الفل".

وبدت علامات التقدم في السن على وجه الفنان الكبير صلاح السعدني الذي تحول إلى هيكل وظهر الوهن والتعب على ملامحه.



يذكر أن الفنان صلاح السعدنى صاحب إرث فنى كبير فى الدراما والسينما والمسرح، من أشهر أعماله "العمدة سليمان غانم" التى قدمها على مدار 5 أجزاء فى مسلسل ليالى الحلمية، وحسن أرابيسك فى "أرابيسك"، و "رجل في زمن العولمة" وغيرها من الأعمال الفنية المهمة.



وفي السينما، شارك صلاح السعدني في عدد من الأفلام الهامة منها "الأرض، أغنية على الممر" واللذان تم اختيارهما ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، فضلًا عن أفلام مثل "ملف في الأداب، مهمة صعبة جدًا، الرصاصة لا تزال في جيبي، صراع الأحفاد، زمن حاتم زهران، فوزية البرجوازية، قضية عم أحمد، الحلال يكسب، فتوة الناس الغلابة، الغول، جبروت امرأة.