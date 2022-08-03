حوله لكوم من الشحوم.... لن تصدق كيف أصبح شكل خضير بطل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بعد مرور هذه السنوات

اشتهر الفنان مؤمن حسن بدور خضير فى مسلسل "لن أعيش جلباب أبى" 1995والذى جسد شخصية ابن سهير البارونى، بالإضافة إلى دوره في مسلسل يوميات ونيس وقدم شخصية "شمس" ابن الفنان شعبان حسين.

وصدم مؤمن حسن جمهوره بتغير شكله بعد ظهوره الأخير مع أسرته، بعد مرور 25 عاما على مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى".

خضير ظهر بكرش بارز وشعر أبيض بعد أن صار عمره على مشارف الخمسين، وذلك من خلال الصور التى يشارك بها متابعيه ومحبيه عبر حساباته على السوشيال ميديا، خاصة "فيسبوك".

غاب «مؤمن» عن الوسط الفني ما يقارب 15 عامًا منذ أن سافر إلى عمان في 2005، لكنه لم يغب عن الأضواء، فقد شارك قبل عامين في مسلسل «رهن اعتقال» وكان العمل مزيجًا من الدراما المصرية والسعودية.

لكن عرض المسلسل على قناة مشفرة حرمه من أن تصل أصداء نجاحه للجمهور المصري، وهو ما جعل فرحته بالعمل منقوصة.