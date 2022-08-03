الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تتنبأ بتوقعات خيالية لم تحدث من قبل.. هذا سيحدث بعد أيام من الأن!

خلال حلولها ضيفةً على برنامج Pop Quiz مع الإعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة الـ LBCI Lebanon على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أطلقت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف مجموعة من التوقعات الحصريّة المُتعلّقة بلبنان.

وفجّرت ليلى عبد اللطيف مفاجأة في توقّعاتها السياسيّة قائلةً “سنشهد على استقالة عدد من النواب اللبنانيين في السنتين المقبلتين، وبعض الوجوه السياسيّة من الصف الأول ستصبح خارج السياسة لتحلّ مكانها وجوه جديدة”، وتوقّعت عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى الحياة السياسيّة في لبنان، فقالت “سعد راجع بقوّة”.