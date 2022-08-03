فلكية شهيرة تصدم الجميع وتكشف السبب الحقيقي وراء مقتل نيرة أشرف!! ما قالته لايخطر على بال بشر!

لسبب لا يخطر على بال، فجرت خبيرة الطاقة د. مها العطار مفاجأة مُدوية جديدة حول السبب الحقيقي وراء مقتل الطالبة نيرة أشرف فتاة جامعة المنصورة، مؤكدة أن لوحة "العاشق المجنون" هي السبب.

ونشرت "العطار" صورة نيرة أشرف التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بعد وفاتها، والتي تقف فيها أمام لوحة شهيرة بعنوان "العاشق المجنون" وأرفقتها بتعليق: "دي صورة نيرة طالبة بجامعة المنصورة كانت تضع صورة لها مع لوحة الخريف الرعوية أو العاشق المجنون كما يطلقون على صفحتها بالفيسبوك".

وتابعت: "لوحة العاشق المجنون تمثل شخص يطعم حبيبته قبل أن يقتلها .. وطبعا طاقة الصورة سيئة وانعكست على صاحبتها .. كان لها إشارات بظهور عاشق مجنون بالفعل .. وأخذ يضايقها على مدى عامين ..

وحررت أسرتها أكثر من محضر لهذا الشخص الذي يتعرض لها ويحبها بجنون .. ولكن لم يأخذ إجراء ضده". وأضافت وفق صحيفة الوفد: "بدل من ان تنتبه لطاقة الصورة أو أحد من أسرتها أو أصدقائها تم اكتمال القصة بمقتلها على يد العاشق المجنون .. ليس هذا فقط ولكنها اخذت نفس وضعية الصورة عند سقوطها !!"، متابعة: "راحت نيرة بسبب طاقة صورتها .. راحت بسبب عدم معرفتها بطاقة الصورة .. الله يرحمها".

وأردفت "العطار": "لم أكن أريد الكتابة في هذا الموضوع ولكن الحدث هز مصر وكان لا بد من تكرار التحذير .. طاقة الصورة مثل السحر تؤثر في صاحبها بالخير والشر .. كل يوم تأتي رسائل عن أشخاص انتهوا بسبب طاقة صورتهم .. احذر صورة الأجنحة .. احذر صورة التورتة .. احذر صورة الكارتون .. احذر صور الشر" .

واختتمت كلامها قائلة: "نشر المعلومة تعني إنقاذ حياة .. ربنا يحفظكم ويحفظ أحباءكم .. دكتورة مها العطار .. ملكة الطاقة".