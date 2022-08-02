محمد أبو تريكة: يعترف بصراحة هذا اللاعب في نظري هو الأفضل في مصر حتى لو يلعب برجل واحدة.. لن تصدقوا من يقصد!! ليس محمد صلاح.!!

شف نجم الاهلى والمنتخب السابق محمد ابوتريكه ان الاهلى يضم صفقة ولاعب هو الافضل بمصر حتى لو بيلعب برجل واحدة خلال الموسم الحالى وهو من اهم لاعبى الكرة حاليا.

انه اللاعب الموعود باحمد عبدالقادر وهو مستقبل الكرة المصرية كلها وهو لاعب فارق كثيرا مع الاهلى فى الموسم الحالى ويعتبر احد العناصر الرئيسية فى صفوف الاهلى مع سواريش.

واكد ابوتريكه ان وجود احمد عبدالقادر فى الاهلى لن يستمر طويلا حيث لو استمر على هذا الاداء ستصله عروض احتراف كبرة للغاية وبالتالى يحقق المنفعة للاهلى.



وكشف ابوتريكه مازلت لااصدق كيف كان يجلس احمد عبدالقادر على دكة البدلاء وهو الاعب الخطير والعقرب الذى لو تملك الفرصة يلدغ بلا رحمة.



وشدد محمد ابوتريكه من المبكر الحديث حاليا عن الصفقات الصيفية لان مازال هناك اكثر من ثلاثة اشهرعليها