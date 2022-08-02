أما زلتم تتذكرون عفريتة إسماعيل يس.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها بعد أن تجاوز عمرها 100 عام !! تغيرت ملامحها بشكل جذري !!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من احدث ظهور للفنانة “كيتي”، التي تقيم باليونان.

والتي استطاعت أن تخطف أنظار الجمهور إليها بعد الدور الذي قدمته في الفيلم الشهير "عفريتة اسماعيل يس"، وعلقت في أذهان المشاهدين حتى وقتنا الحالي.

وظهرت "كيتي" بملامح مختلفة تمامًا حيث ظهر عليها علامات السن، كما تفاجئ الكثيرون أنها مازالت على قيد الحياة حتى الآن، فيما أشار البعض أن عمرها تجاوز المائة عام.

الجدير بالذكر أن "كيتي" اسمها الحقيقي كايتي فوتساكي ذات أصول يونانية، وقدمت العديد من الأدوار بالأفلام السينمائية مع مختلف النجوم المصريين أبرزهم الفنان الراحل إسماعيل يس.