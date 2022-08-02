الجمهور في صدمة من ظهور ابن الفنانة هيفاء وهبي وهو في هذا السن.. لن تصدق مدى وسامته

يتساءل المشاهدون، كثيراً عن شكل الأطفال اللذين يشاركون في مختلف الأعمال الفنية وهم صغاراً، بعد مرور السنين والأيام، خاصة لو كان العمل قد حقق نسبة نجاح ومشاهدة عالية، وأحبه الجمهور.

وهذا هو الحال مع الطفل جاد جابر، الذي شارك الفنانة هيفاء وهبي في بطولة كليب بابا فين ولما الشمس تروح، واللذان تم تصويرهما عام 2008، أي قبل 14 عاماً من الآن.

وعلى الفور تفاعل متابعيه من خلال التعليقات التي تضمنت عددا من الأسئلة عن الشاب وعمره حينما شارك الفنانة اللبنانية في الكليب، وعن علاقته بها، إذ كتبوا: «كان عمرك قد إيه؟»، و«أنت كبرت وهيفاء صغرت»، «إزاي شاركت هيفاء».