سيصدمكم كيف اصبح شكل الطفل السوري عبدالرحيم الحلبي نجم ذا فويس كيدز في أحدث ظهور.. كبر واختفت ملامح طفولته كليا.. أصبح شخص اخر لن تتعرفوا عليه!

أصبح الطفل السوري عبد الرحيم الحلبي الذي شارك في برنامج ذا فويس كيدز قبل ست سنوات شابا يافعًا، حيث تحدث في آخر ظهور له عن العديد من الأعمال الفنية، ونجومها.

وقال الحلبي إن أي أحد من الجمهور يلتقيه يتحدث معه ”صوتك كبران، متغير عن قبل“، لافتا إلى أن هناك من يُحب صوته وبعضهم الآخر يُفضل صوته عندما كان طفلًا.

وكشف أنه أصبح يبلغ من العمر 17 عامًا حاليًا، ويحضّر نفسه العام للقادم للحصول من على شهادة البكالوريا/ الثانوية العامة، معربًا عن محبته الكبيرة لمواطنه محمد مجذوب واللبناني آدم.

وبين عبد الرحيم الحلبي أنه متأثر بالمطربة أم كلثوم، ويحفظ لها 110 أغنيات من أغانيها تقريبا، بخلاف أغانيها التي يعرفها ويسمعها ولم يحفظها لغاية الآن

كما انتقد الحلبي في تصريحات لموقع ”تريند“ وضع الغناء في الوقت الحالي، معلقا: ”الناس ما عادت سمعت بأذنيها، بتسمع بخصرها“. ويفضّل أن يربط الجمهور بينه وبين فن الزمن الجميل.

وأشار الحلبي لوجود صعوبة في إقامة حفل للغناء الطربي فحسب، فحتى القدود الحلبية يراها بعضهم شبه طرب، أما هو فيراها أكثر ألوان الغناء فرحًا ويدفع للرقص.

وأوضح أن الكثير من المستمعين يريدون المطرب وديع الشيخ وما شابهه، لافتا إلى أنه يُحب نجاح الشيخ وكيف تحدى ظروفه، لكنه لا يحب لون الغناء الذي يقدمه.

وكان عبد الرحيم الحلبي قد شارك في ذا فويس كيدز في عمر العاشرة وحصل على أصوات لجنة التحكيم كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في مرحلة “الصوت وبس”.

وحاولت نانسي عجرم حينها ضمّه لفريقها، فقد كانت أول من توجهت بكرسيها إليه، تبعها تامر حسني ثم كاظم الساهر، لكن الحلبي اختار أن يكون ضمن فريق الساهر

وكان الفنان عبد الرحيم الحلبي قد أطلق أغنيتة “صدفة شفتا ” العام الماضي، وهي من كلمات وألحان صفوان بلول وتوزيع جوزيف مصلح.

وقام بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الذي أخرجه سليم المير، والأغنية تحمل طابعا عاطفيا رومانسيا.