تعالي أفرجك على شقتي.. مايان السيد تفضح هذا الفنان الشهير وتكشف تفاصيل مثيرة عن مافعله بها بدون خجل.!!

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، محرك البحث جوجل خلال حوارها الخميس، ببرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان والتي تحدثت فيه عن حياتها الفنية والشخصية، حيث اتسم اللقاء بالكثير من المرح والغناء.

ليست هذه المرة الأولى التي تتصدر فيها الترند أو محركات البحث، حيث سبق وتصدرت مايان السيد السوشيال ميديا أكثر من مرة، أبرزها كان قبل عامين بعد فيديو الاعتراف، التي روت فيه معاناتها مع التحرش وهي تبكي.





قصة مايان السيد مع التحرش

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل تعرضها للتحرش، قائلة: "أول مرة حد تحرش بي كنت في المدرسة وحد قالي تعالي أفرجك على شقتي وشجرة الكريسماس وكان بيننا ثقة وحاول التحرش بي ولكنه فشل في هذا الأمر وقمت بدفعه عني ولكني لم أواجه بهذا الأمر".

وأضافت مايان خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC: "في واقعة أخرى حاول فنان مغمور التحرش بي في أول طريقي بالفن وقال لي: تعالي نذاكر أدوارنا سويا ولكني أرفض ذكر اسمه ووافقه ولكنه حاول التحرش بي ولم أواجهه بفعله وندمت على عدم إخبار جهة الإخراج أو الإنتاج الخاصة بهذا العمل ولكني حاول اتناسى هذا الأمر".





سبب اعتراف مايان السيد بالتحرش

تحدث الفنانة الشابة عن معاناتها مع التحرش بكل شجاعة دون خوف أو خجل، كاشفة السبب وراء ذلك بقولها: "في أقل من سنة ظهرت قضية تحرش شخص بعدد من الفتيات فشعرت أنه يجب أن أكون صوت ومؤثرة حتى يتم القبض على هذه الشخص، فقررت أن أخرج في فيديو وأروي كواليس التحرش بي".

وأشارت إلى أنها قررت مؤخرا الحديث عن تلك الوقائع عبر حسابها بالسوشيال ميديا.





فيديو اعتراف مايان السيد

في 5 يوليو 2020، نشرت مايان السيد فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، تحدثت فيه عن قصتها مع التحرش كنوع من أنواع الدعم للفتيات وتشجيعا لهم على الحفاظ على حقوقهم والإبلاغ عن أي حالة تعرش يتعرضون لها.أثار فيديو مايان السيد، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي،

حيث تحدثت وهي تبكي عن تفاصيل تعرضها للتحرش مرتين، الأولى عندما كانت في الثانوية العامة من زميل لها قال لها "تعالى أوريكي الشقة بتاعتي" لكنها لم تذهب ودافعت عن نفسها، أما الثانية كانت من فنان غير مشهور، عندما جمعهما عمل واحد مشترك، ولكنها أكملت العمل دون أن تشعره بأنها عرفت نواياه الخبيثة.





من هي مايان السيد؟

مايان السيد فنانة شابة ولدت 9 نوفمبر عام 1997 (25 سنة) في حي السيدة زينب، وتخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتبدأ مشوارها الفني عام 2016.

بدأت مايان، التمثيل من خلال الدراما التليفزيونية بالمشاركة في مسلسل أبو البنات ثم ظهرت بشكل واضح في مسلسل "كأنه إمبارح"، حيث قدمت مشاهد جمعتها بالفنانة وفاء سالم، ومحمد سليمان والفنانة رانيا يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد خليل.

كما شاركت في السينما بفيلمي حرب كرموز عام 2018 وبنات ثانوي عام 2020.