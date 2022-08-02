لن تصدق ان هذه الفاتنة هي زوجة فزاع نجم الكبير أوي.. ممثلة شهيرة ونجمة فيلم تيتة رهيبة

تألق الممثل الكبير هشام إسماعيل بثلاث شخصيات مختلفة على جمهوره فى الماراثون الرمضانى الماضي، حيث نجح فى أن ينال إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى.

الشخصية الأولى والأهم هى التى قدمها فى الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، إذ يجسد شخصية محمد البلتاجى، بإتقان شديد.

زوجة الفنان هشام إسماعيل الفنانة “شيماء عبدالقادر” الشهيرة بنوسة شاركت في بعض الأعمال منها فيلم: “تيتة رهيبة” مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي وفيلم عسل أسود مع الفنان الكبير أحمد حلمي كما شاركت الثلاثي الرائع من خلال فيلم “الحرب العالمية الثالتة.

وحصلت الفنانة شيماء عبد القادر على كلية الأداب من جامعة حلون قسم علوم المسرح شعبة تمثيل وإخراج في 2008 إستطاعت أن تحوز على إعجاب المشاهدين وأول عمل إحترافي لها سيت كوم أنا وبابا ثم إختارها الفنان أحمد حلمي لتشاركه في فيلم عسل إسود.