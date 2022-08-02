أول ظهور علني لزوجة أحمد ماهر النجمة الشهيرة التي رفض أنها تتباس في الفن!! كأنها ملكة جمال

منذ أن ظهر الفنان المصري أحمد ماهر على الشاشة استطاع أن يحجز له مكانا في الوسط الفني، وكون قاعدة جماهيرية عريضة، ولكن لم يتعرف الجمهور ابدا على زوجته وفاء ماهر.

أحمد يتمتع بموهبة فنية كبيرة فتعلق الجمهور بأدائه لدور الرجل الصعيدي والفلاح، وكذلك أحب تلقائته في التمثيل، ولكنه لا يعرف الكثير عن حياته الشخصية والتي لا يحب الفنان الكشف عنها.

الفنان المصري أحمد ماهر متزوج من الإعلامية وفاء ماهر، والتي تتمتع بقدر كبير من الجمال، وظهرت مؤخرا في عرض أزياء الموضة العالمية مع الفنانة نيرمين ماهر ونجوى فؤاد، وقدمت وفاء منذ شهور كتابها الأول «حكايات امرأة أربعينية».

وتصدر ماهر التريند خلال الساعات الماضية بعد هجومه الكبير على بعض الاعمال المسرحية مثل العيال كبرت ومدرسة المشاغبين، كما أنه أعلن رفضه أن يتم تقبيل زوجته لو شاركت في اي عمل فني.