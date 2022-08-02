لن تصدق بأن هذا الفنان الشهير كان خطيب منى زكي قبل زواجها من أحمد حلمي!!.. هويته ستدهشك!

كانت الممثلة المصرية منى زكي مخطوبة للممثل مصري شهير قبل زواجها بأحمد حلمي، ولكن تم فسخ الخطوبة لأسباب لم يعلن عنها الطرفان.

حيث كانت مخطوبة للنجم محمد الشقنقيري وبعد مشاركة منى لمحمد هنيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" انطلقت إشاعة قوية تؤكد وجود قصة حب بين هنيدي ومنى، ولكن هنيدي سرعان ما أخمدها عملياً من خلال زواجه من عبير الأسعد.

وقالت منى في أحد اللقاءات الصحفية وقبل زواجها بحلمي: "عندما تمت خطبتي على محمد كان عمري 16 سنة، وهو عمر لا يسمح بالاختيار والتفكير السليم، لأن الفتاة في هذه السن لا تعي مثل هذه الأمور، أما هنيدي فقد أحببت فيه خفة دمه واحترمته كزميل، وأنا الآن أبحث عن رجل يحبني ويرعاني"

ووجدت منى زكي فتى احلامها وماتبحث عنه في النجم الكبير أحمد حلمي، حيث يعيشان بسعادة الآن ورُزقا بـ"ليلي" و"سليم".