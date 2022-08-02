فتاة مصرية شديدة الجمال تريد الطلاق من زوجها.. وعند سؤالها عن السبب كشفت أنها لا تستطيع مُمارسة معهُ هذا الفعل أمام الكـل .!! (تفاصيل مثيرة)

أقامت مريم. أ دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها جوزي بعد الجوازبقى بكرش ومش عارفه أرقص سلو معاه.



تروي "مريم" 28 سنة، مهندسة: تزوجت منذ عامين من "عمرو. ي" 30 سنة، مهندس، بعد قصة حب نشأت بيننا في الجامعة، والمشكلة التي أعاني منها أن زوجي بعد الزواج تغير شكله تمامًا "بقى بكرش" وهذا لا يناسب مظهري.

أضافت مريم: أصبحت محرجة من الخروج مع زوجي أو الظهور مع زوجي في أي مكان بسبب مظهره، "صحابي لما يشوفوه بيتريقوا عليه" حتى أن طريقة ملابسه تغيرت تمامًا فنتشاجرًا سويًا لهذا السبب، وحينما طالبته بالتخلص من "كرشه" نظر إلي بازدراء وكأنني إنسانة تافهة ولم يتحدث.

استكملت الزوجة: حاولت إقناع زوجي بالذهاب إلى "الجيم" كي يتخلص من "الكرش" لكنه رفض بسبب ضيق وقته، وكانت النهاية عندما تمت دعوتنا في حفلة عيد ميلاد صديقة لنا؛ وعندما قمنا سويًا كي نرقص "سلو" لكن زوجي لم يكن قادرً على الرقص بسبب "كرشه" فكان الموقف محرجًا أمام صديقاتي،

فتركت الحفلة وذهبت إلى منزل أسرتي وقررت الانفصال، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 410 لسنة 2022 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.