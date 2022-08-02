هل تستطيعون تخمين من يكون هذا الطفل الذي في الصورة هو مطرب عربي شهير تميز بصوته الرائع منذ الصغر.. كان أحد أعضاء أرب أيدول.. من يكون

تميز راغب منذ صغره بصوته الرائع برغم صغر عمره، كما قام بتشجيعه كلا من والديه، تعلم على د والده عزف العود وكان عمره فى ذلك الوقت 8 سنوات.

لفت راغب اﻷنظار له فى المدرسة من بين أصدقائه، خاصا بعد مشاركته فى الحفلات الغنائية على مسرح المدرسة، حيث شجعه مدرسينه على إظهار موهبته الغنائية، وذلك من خلال برنامج إذاعى شهير بينما لم يتجاوز عمره فى ذلك الوقت 12 عام.

وفى عام 1980، كان راغب من أحد المشاركين فى برنامج إكتشاف المواهب الكبير والشهير "ستوديو الفن"، وقد كان من ضمن المتشاركين من فئة اﻷغنيةالشعبية، وقد ﻻقى نجاحا كبيرا، كم حاز على المركز اﻷول فى اﻷغنيةالشعبية، وكان عمره فى ذلك الوقت 18 عام.

كان من أول البوماته بعد نجاحه فى ستوديو الفن يحمل إسم "بكرة بيبرم دوﻻبك"، وقد ﻻقى نجاحا كبيرا . ثم توالت أعماله ومنها: البوم قلبى عشقها عام1991 و البوم توأم روحي عام 1995، .

وأيضا البوم علمتينى، والبومات أخرى ﻻقت إعجاب جمهوره، الذى أحبه وأحب تميزة فى الغناء.حاز راغب عام 2009 على جائزة Virgin Megastore بدبي، عن البومه بعشقك، الذى ﻻقى نجاحا فى المبيعات من ضمن الألبومات اﻷخرى فى ذلك الوقت.