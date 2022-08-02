خدعتنا جميعاً.. ظهور مزري ومخيف لهيفاء وهبي بدون مكياج .. ملامحها صدمت الجميع

تستخدم أغلب النجمات الفلتر من أجل إخفاء عيوب بشرتهن، إلا أن بعضهن فاجأن الجمهور بظهورهن بشكل طبيعي دون أي تعديل.

وأعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على السوشيال ميديا تداول صور صادمة للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي ظهرت فيها بدون مكياج.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور وعليها ملامح تقدمها فى السن حيث أظهرت عدسات المصورين تجاعيد وجهها بوضوح.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصور أن وجه هيفاء وهبي صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وتسببت الصور فى صدمة جمهور هيفاء وهبي الذي يعتبرها أيقونة للجمال، إلا أن هذه الصور كشفت بعض التجاعيد التى طرأت على وجهها حديثًا، وهو ما أغضب محبيها زاعمين أنها صور تم تعديلها ببرامج الفوتوشوب من قبل المغرضين لتظهر بهذا الشكل الصادم.

يذكر أن هيفاء وهبي من أكثر الفنانات العربية متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتلاقي معظم صورها آلاف التعليقات خاصة صورها اثناء جلسات وضع المكياج.