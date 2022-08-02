لن تصدق ان هذا الفنان الكبير هو والد النجم كريم عبد العزيز..وبطل فيلمي حنفي الأبهة وغاوي مشاكل

محمد عبد العزيز مخرج مصري قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية. ولد في 7 أغسطس عام 1940, وهو والد الفنان كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

والمخرج محمد عبد العزيز يشكل علامة هامة في مجال الكوميديا، فقد اعتبره النقاد خليفة للراحل فطين عبد الوهاب. فمنذ بداية مشواره الفني في السبعينات حقق إنجازات في الكوميديا الاجتماعية رسخت اسمه في عالم السينما الكوميديا.

بدأ عمله في مجال الفن كمساعد مخرج في أفلام مثل القاهرة 30 عام 1966، وأبي فوق الشجرة عام 1969، ونحن لا نزرع الشوك عام 1970، وثرثرة فوق النيل عام 1971، ثم تولى الإخراج، وكانت بداية عمله في السبعينيات.

وكان أول أفلامه فيلم صور ممنوعة: ممنوع عام 1972، ثم أخرج أفلام مثل في الصيف لازم نحب عام 1974، وعالم عيال عيال عام 1976، وألف بوسة وبوسة عام 1977.

كما تعاون مع عادل إمام في أفلام مثل المحفظة معايا والبعض يذهب للمأذون مرتين عام 1978، وقاتل ما قتلش حد وخلي بالك من جيرانك عام 1979، وحنفي الأبهة وغاوي مشاكل، تلاها العديد من الأفلام المشتركة بينهم.

أما عن الجانب المسرحي فقد برع فيه حيث قام بتقديم عدة مسرحيات شهيرة مثل شارع محمد علي عام 1991، وعفروتو عام 1999.

وفي مجال الدراما، قام بتقديم عدة مسلسلات منها مسلسل يوم عسل يوم بصل عام 1998، وشجر الأحلام عام 2001، وأبو ضحكة جنان عن قصة حياة الفنان إسماعيل ياسين عام 2009، .

وكان آخر أعماله مسلسل بابا نور عام 2010 مع حسين فهمى، الذي جمع بين الكوميدية والرومانسية والدراما الواقعية.