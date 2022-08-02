ركز في الملامح لتعرف هذه الفنانة.. من أجمل وأشهر الممثلات المصريات ضربها عبد الحليم حافظ بالقلم حتى أغمي عليها؟

نالت هذه الطفلة شهرة كبيرة حيث اصبحت من اجمل​ الممثلات المصريات كما انها مثلت أهم أعمدة التمثيل في مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، وتوفيت يوم 4 فبراير عام 2020.

انها الفنانة نادية لطفي إسمها الحقيقي بولا محمد لطفي شفيق، من أب مصري وأم بولندية، وقد حققت نجاحاً كبيراً ولفتت الأنظار بجمالها وموهبتها، حتى أصبحت من أهم الممثلات المصريات.

الجدير بالذكر ان نادية لطفي تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الزيجة الأولى كانت عندما كانت في عامها العشرين وكان زوجها ابن الجيران الضابط البحري عادل البشاري وهو والد ابنها الوحيد "أحمد" الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف.

زواجها الاول كان سببه الهرب من تحكم والدها الذي رفض دخولها مجال التمثيل نهائياً. بعد فترة هاجر زوجها ليجني المال فوافقت على امل ان يعود بعد سنة او اثنتين، الا انه ظل هناك ويراسلها من فترة الى اخرى ويقول لها حججاً يبرر فيها عدم زيارته لها بين فترة وأخرى، الا انها لم تتقبل الموضوع فطلبت الطلاق منه لأنها لا تحتمل الحياة من دونه، واحتفظت بابنهما حتى تخرّج وتزوج.