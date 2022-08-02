بدون رجيم.. نجوى كرم تكشف عن حل سحري لخسارة الوزن خلال أسابيع.. اليكم الطريقة السحرية

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن سر تخلصها من وزنها الزائد ومحافظتها على جسم رشيق القوام.

وقالت نجوى في تصريح تلفزيوني سابق أن السبب يعود إلى الرياضة التي تمارسها بإستمرار، فهي تنشط الدورة الدموية وتساهم في احراق الدهون بسرعة كبيرة.

وأشارت نجوى كرم إلى ممارستها للرياضة يومياً لمدة ساعتين على الأقل، ما يجعلها دائما في نشاط وحيوية متجدّدين، ويحافظ على نضارة بشرتها.

ولفتت في الوقت عينه إلى أنها تحب أن ترى نفسها جميلة أمام الناس، واهتمامها بطلتها هو انعكاس للقيمة التي تعطيها لجمهورها.

وطرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «ساعة بيضا»، عبر قناة الشركة المنتجة على موقع «يوتيوب»، وهي من من كلمات الشاعر أميل فهد، وألحان جورج مرديروسيان.