خدعتنا جميعاً.. أيقونة الجمال ياسمين صبري تصدم الجميع بظهورها بدون مكياج وبلا فلتر وفوتوشوب..شكلها وحدة تاني خالص

الفنانة ياسمين صبري، نشرت صورة لها صدمت الجميع، عبر حسابها على إنستجرام، صورة ظهرت على طبيعتها بدون مكياج وبشعر مبتل في المنزل.

الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة المتداولة، بملامح منهدلة وعيوب في البشرة، وبعض التجاعيد التي لم يخفيها الشعر المنساب على الجانبين، وطبقات المكياج الكثيفة.