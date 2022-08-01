لؤي نجل راغب علامة يفاجئ الجميع ويُكذِّب تصريحات والده.. والجمهور يشعر بالقرف منه ومن والده!

تعرّض لؤي، نجل النجم اللبناني راغب علامة للكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة بسبب إطلالته الأخيرة خلال مشاركته في عرض أزياء Prada SS23.

وظهر الشاب الذي يعمل كموديل بإطلالة مختلفة، عبارة عن بنطال واسع وقميص فضفاض من الساتان اللامع ذي اللون الوردي الخفيف، ونسّق مع ملابسه حذاء رياضياً أبيض اللون ووضع حقيبة بتصميم "البانانا كروس" باللون الأبيض أيضاً.

وشارك لؤي الصور على تطبيق "إنستغرام" من مكان الحدث في إيطاليا وظهر بملابس وردية ووضع نظّارات شمسية باللون الأبيض.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين انتقدوا لؤي على ظهوره بهذه الملابس لناحية اللون والتصميم، في حين رأى البعض الآخر أن ملابسه تناسب عمله كعارض أزياء، مؤكدين أن له كامل الحرية في ارتداء ما يريد.

ورد لؤي على الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها والتهديدات بالقتل بسبب اطلالته الغريبة إضافة إلى الهجوم على والده بعد أن قال أن ابنه قال له بعدم رغبته بالرد على أشخاص هم تحت الأرض بينما هو في مكان أعلى منهم.

ونفى لؤي أن يكون قال هذا الأمر لوالده وقال: "أنا في العادة لا أرد على الستوري بهذه الطريقة، لكنني قرأت العديد من الرسائل حول تصريح والدي حول الكره والتهديدات التي وصلتي بسبب ملابسي واطلالاتي".

وتابع: "لكي اوضح الفكرة عندما تكلمت مع والدي عن الموضوع لم أقل له "الاشخاص الذين يوجهون لي هذا الكره هم تحت الارض ويختبئون خلف شاشات هواتفهم، بل ما قلته فعلاً كان إنهم "فئران"، وفي الحقيقة والدي كان محترما كثيراً في رده".

وأضاف: "وعندما قلت "تحت الأرض" لم أقصد الناحية المادية، لا بل قصدت أمراً أسوأ، فالمال يأتي ويذهب، لكن ما قصدته هو الجهل وانعدام الثقة بالنفس والغيرة والفئران الذين ليس لديهم مخ على السوشايل ميديا".

وأكمل: "أتمنى أن كل من شارك في ما يحصل أن يتمتع بالرائحة في الاسفل، لأن هذا المكان الوحيد الذي سيكونون فيه".

وختم: "أنا كشخص مثقف وعامل، وحاليا في عطلة أعيش أجمل حياة وأضحك من كل قلبي مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث معي،أما بالنسبة للداعمين الذين آمنوا بي ووقفوا الى جانبي، فأنا أحبكم كثيراً وأقدر كل شخص منكم، والأفضل آتٍ لانني بدأت للتو بما أسعى لتحقيقه".

هاجم الجمهور إثر ذلك لؤي ووصفوه بأنه شخص مغرور جداً ويتعامل بفوقية وقلة احترام مع الناس ما أشعرهم بالقرف منه ومن والده.