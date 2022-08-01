الكاميرا تدخل أخيراً قصر العجائب الذي يعيش فيه الفرعون محمد صلاح حياة الملوك.. لن تصدق ما ستراه عيناك

رُشح نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح ، لنيل جائزة أفضل شخصية رياضية مؤثرة في المجتمع البريطاني عام 2022، والمقدمة من منظمة "Ethnicity Awards" البريطانية.

وتألق النجم المصري محمد صلاح في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2022، إذ سجّل هدفاً وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب البطولة، عقب الفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لواحد.

وبعيداً عن هذا الموضوع سنأخذك بجولة داخل منزله وذلك من خلال بعض الصور التي توجد على صفحته على موقع التواصل الأجتماعي " إنستجرام"، وذلك للتعرف عن قرب على حياة فخر العرب وديكورات منزله الراقي.

يمتلك صلاح أكثر من منزل أحدهما في القاهرة في منطقة التجمع الخامس والآخر في مدينة مانشستر الأنجليزية، هذا بخلاف منزل العائلة الواقع في قريته، ويعد المنزل نفسه أنيق وجميل.

ولكنه يتمتع أيضًا بالدفء؛ وتتميز الديكورات الداخلية له بأنها بيضاء بشكل رئيسي مع أرضيات من خشب البلوط وتفاصيل خشبية في جميع الأنحاء، مما يضفي على المنزل إحساسًا بالنعومة والترحاب.

فمنزله في القاهرة يقع في منطقة التجمع الخامس، ويتميز بسيطرة اللون الأبيض على معظم أنحاءه وديكوراته، حيث يضم المنزل مطبخاً أنيقاً مفتوح على باقي المساحة في المنزل وحوض سباحة فخم.

ويضم خزانات خشبية سوداء مخصصة للأواني وتتوسطه طاولة تجمع بين الخشب والرخام الأبيض الفاخر، ويضم عدد من الأجهزة عالية الجودة، ومنطقة للجلوس تتميز بكراسي مخملية صفراء.

كما يضم المنزل العديد من وسائل الراحة والرفاهية، منها جيم منزلي، فيه أحدث الآلات والمعدات الرياضية؛ بالإضافة إلى وجود شاشة تلفاز ليتابع ما يريده خلال التدريب؛ كما يتمتّع المكان المخصص للرياضة بنظام إضاءة رائع يتناسب مع النشاط المتوقع في الغرفة أثناء التدريبات، وبتقسيم مثالي بعيد عن أي ضيق.

أما المنزل في انجلترا فيعد تحفة معمارية جميلة، ويتكون من ثلاثة طوابق بمساحة كبيرة، ويضم حديقة كبيرة ومسبح خارجي وداخلي، كما يضم كراج خاص لسيارته الفاخرة.

كذلك يضم ملعب كبير لممارسة رياضة الجري، حيث قام بنشر فيديو له هو وابنته مكة وهما يمارسان الرياضة معاً.

كما يضم كراسي مريحة مع إطلالات على الفناء الخلفي مع منطقة جلوس ومسبح ومساحة للتشمس.