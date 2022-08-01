ابنة محمد هنيدي أصبحت شابة وخطفت الأنظار بحسنها الذي لايقارن في أخر ظهور .. لن تصدق أنها بهذه الجمال

أعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة جديدة لابنة الفنان محمد هنيدي في ظهور نادر لها برفقة والدها، وذلك بعد أن نشرها الفنان الكبير.

فريدة ابنة الفنان محمد هنيدي خطفت أيضا الأنظار بظهور نادر مع والدها خلال احتفاله بنجاحها وحصولها على شهادة الثانوية.

وقد نشر الفنان المصري صورته مع ابنته واحتفاله بها، كما أنها ظهرت أيضا معه خلال تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بحضور مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم صديقه الفنان أحمد السقا.

جدير بالذكر، أن اخر أعمال الفنان محمد هنيدي الفنية التي عرضت هو فيلمه “الإنس والنمس” والذي تم عرضه يوم السنة الماضية، وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا بعد غياب طويل.