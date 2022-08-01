ظهور مفزع ومزري للغايه لبطلة مسلسل لن أعيش في جلباب أبي ناهد رشدي .. علامات الشيخوخة تغزو وجهها..؟!شاهد كيف تحولت لمسخ شيطاني

خطفت الفنانة المصرية ناهد رشدي الأنظار إليها وترسخ صورتها في أذهان الجمهور، بدورها الذي قدمته في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والذي حقق نجاحاً كبيراً غير مسبوق.

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة ناهد رشدي من أحدث ظهور لها بعد غياب سنوات، حيث أصبحت امرأة في الستينيات من عمرها، حيث أنها من مواليد 15 سبتمبر 1956.

وظهرت الفنانة القديرة ناهد رشدي في الصور بملامح مرهقة وبدا عليها التقدم في السن حيث ملأت التجاعيد وجهها.

وفي لقاء سابق أرجعت الفنانة ناهد رشدي، أسباب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، إلى ظروف صحية.

وقالت خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «cbc»، إن أولادها كانوا سببا رئيسيا في غيابها عن الساحة عن الفنية.

وأضافت أنها اتجهت للعمل في المسرح للحفاظ على المهنة التي تحبها، مع الحفاظ على تربية أطفالها.

وروت رشدي، تفاصيل المشهد المُفضل لدى الجمهور وهو "فرح سنية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، موضحة أن مخرج المسلسل، أحمد توفيق، أراد أن يكون مشهد الفرح طبيعيا.

فأبلغ الجميع قبل التصوير بإلغاء فترة الاستراحة، والطعام الموجود في بوفية الفرح، هو الطعام الوحيد الموجود للجميع، ذاكرة أنه طلب منهم التصرف بتلقائية وتناول الطعام واعتبار أن المشهد هو الاستراحة.

وأكدت أنه عندما بدأ التصوير، الجميع نسي الكاميرات، وبدأ يتصرف على طبيعته، وأنها بدورها نسيت كونها سنية، وأصبحت ناهد التي تريد أن تتناول الطعام، موضحة أنها قامت بتنبيه الفنان نور الشريف والفنان ياسر جلال إلى وجود ديك رومي، أتت به الفنانة حنان ترك إلى الاستوديو، وكانت تعلم أن طعمه شهي، وفور بدء التصوير، ذهبت إلى مكانه ليقوم الثلاثة بتناوله سويا.

وتقول: "الأكل كله كان بيتي ولذيذ جدا، وكل حاجة كانت بجد، أنا أول ما بدأ التصوير نسيت الكاميرا وقعدت أكل، وقلت لياسر جلال ياكل معايا، حتى ظاهر في المشهد وأنا عمالة أأكله".

وعن الملابس التي قاموا بارتدائها خلال الفرح، أكدت رشدي أن الفنانة سهير الباروني رحمها الله هي من قامت بتصميم هذه الملابس لتخرج بهذا الشكل، لأن في هذا الوقت لم تكن مهنة الاستايلست موجودة بعد، موضحة أنهم فوجئوا بوجود حقيبة مع الباروني يوم التصوير، فأخرجت منها بعض الورود والخرز الملون، ثم قامت بلصقهم على فساتينهم وشعرهم، بمسدس لاصق، ليظهروا بهذا الشكل كما شاهده الجمهور في المسلسل.

وتحدثت رشدي خلال الحوار أيضا عن الفنانة عبلة كامل، مؤكدة أن فارق السن بينهما ليس كبيرا، قائلة، "اللي يفرق بيني وبين عبلة تقريبا سنة، ومع ذلك كنا حاسين إنها أمنا جوه وبره الاستوديو، كانت كل يوم تأكلنا كلنا، يوم بطاطس بالتوم، ويوم فول بالتوم، لدرجة قلتلها في مرة خلاص يا عبلة جوزي هيطلقني بسبب التوم ده".

وعن سر تصدر مسلسل لن أعيش في جلباب أبي للتريند طوال السنوات الماضية، أكدت ناهد أن المجتمع يفتقد الأسرة المصرية البسيطة الطيبة، ولهذا يلجأ إلى المسلسل لمشاهدتها.