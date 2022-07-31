اخيراً الكشف عن الرجيم السحري العجيب الذي أفقد الفنان حسن الرداد 16 كيلو فقط ..بطلت ياكل حاجتين بس

كشف الفنان حسن الرداد، عن سر رشاقته وكيف تخلص من 16 كيلوغراماً من وزنه خلال أسابيع واستطاع الوصول إلى وزن 99 كيلوغراماً فقط، موضحاً نقطة ضعفه الوحيدة التي تهدده في هذا الأمر.

وأوضح حسن الرداد في لقاء له عبر إذاعة ميجا إف أم، مع الإعلامي إبراهيم فايق وسالي عبد السلام، أنه امتنع تماماً عن تناول المعجنات والمانجو، مشيراً إلى أنه اعتمد في طعامه على المشوي والمسلوق فقط.

وأضاف أن هناك نقطة ضعف وحيدة تهدد رشاقته حالياً وهي أن الشكولاته لا يستطيع مقاومته، مشيراً إلى أن التدريبات الرياضية ليست كافية للتخلص من الدهون ولكنها تقوم بتكوين العضلات.

وحول سبب لجوءه إلى فقدان 16 كيلوغراماً من وزنه خلال الفترة الأخيرة، كشف حسن الرداد أنه أراد الحفاظ على رشاقته وجسمه.

وتابع أنه قلل من كميات الطعام التي يتناولها وامتنع عن البعض منها مثل المانجو والمعكرونة لكنها ما زال يتناول الشيكولاتة.

ولفت إلى أنه اعتمد في ثقافته حول الغذاء والطعام على العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي اكتشف من خلالها أن ما يتناولها يدمر الصحة.

حسن الرداد يتحدث عن طبخ إيمي سمير غانم

ورداً على سؤال عن مقاومته تناول الأكل من يد زوجته إيمي سمير غانم قال رداد: "إيمي أحسن حد يطلب أكل دليفري في مصر"، وواصل رده مازحاً بأنه بدأت بإعداد بعض الطعام له مؤخراً.

ووجه حسن الرداد نصيحة إلى من يريد التخلص من الوزن الزائد وتنازل طعام صحي، قائلاً: "أهم حاجة إنك ما تحس أنك عامل دايت، وبتقلل أكلك عشان إحساس الحرمان وحش، لكن أنا خليت اللايف استايل بتاع أكلي الصحي هو أسلوب حياتي".

ومن جهة أخرى من المقرر أن يطرح فيلم تحت تهديد السلاح من بطولة الفنان حسن الرداد ، وإخراج محمد حماقي، وتأليف أيمن بهجت قمر، نهاية شهر أغسطس المقبل وبالتحديد يوم 25 بشكل مبدئي.

فيلم "تحت تهديد السلاح"، يشارك في بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.