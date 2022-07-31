عمرو مصطفى متهم بتجاوزه الخطوط الحمراء ودخول خط الشرك بالله.. كلمات أغنيته صادمة!!

سببت أغنية الفنان عمرو مصطفى الجديدة تحت عنوان “إلا أنا”، في إثارة حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل.

وهوجم عمرو مصطفى بشكل ليس له مثيل، بسبب دخول أغنيته خط الشرك بالله.حيث اتهمه عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي بالغرور الذي تحول إلى تخطي الحدود بسبب كلمات أغنيته الجديدة التي حملت اسم “إلا أنا”.

وبات الجمهور يتداول الأغنية بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معربين عن اندهاشهم من أحد الكوبليهات.

حيث يقول فيه عمرو مصطفى: “إلا أنا ومن بعدي الكلام اتفنى”، وهذا دفعهم لاتهامه “بتجاوزه الخطوط الحمراء، ودخوله على خط الشرك بالله”.