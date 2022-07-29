أصبحت جلد على عظم.. ظهور مفزعة وكارثي للفنانة منى زكي .. هكذا بدت وصدمت الملايين

أثارت صورة للفنانة المصرية منى زكي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت وفيها برفقة زوجها الفنان أحمد زكي.

وأثارت النجمة منى زكي الاهتمام بشكلها حيث بدا أنها خسرت الكثير من وزنها وهو ما تبين من خلال وجهها وقوامها.نحافة الفنانة مني زكي الزائدة أصابت صدمة لجمهورها، الذي كان معتاد على إطلالتها بقوام ممتلئ.

لكن منذ أن اتبعت نظام غذائي قاسي، ظلت "مني" محتفظة بقوامها المثالي، الذي اكتسبته نتيجة ممارسة الرياضة والابتعاد عن السكريات.

وركزت على ذلك الكثير من التعليقات حيث تساءل المتابعون عن سبب نحافتها وشبهها بعضهم بالفنانة المغربية دنيا بطمة. ورأى آخرون أن الصورة قد تكون قديمة معبرين عن حيرتهم.

ومما كتبه هؤلاء: "صرتي جلد على عظم "نحيفة جداً و مش حلوة" و"اتغيرت خالص" و"مين لي مع أحمد؟" و"إيه النيولوك السمبتيك الحلو ده؟" و"يابسة".

يذكر أن آخر أعمال منى زكي السينمائية فيلم العنكبوت مع أحمد السقا ويسرا اللوزي وظافر العابدين وآخرين. كما شاركت منى زكي مؤخراً في فيلم أصحاب ولا أعز مع إياد نصار وعادل كرم والمخرجة نادين لبكي والعديد من نجوم لبنان.